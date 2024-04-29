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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مدربة «الأنابيب الكيني»: ننافس الأهلي على حصد اللقب

صدى البلد

أكدت إيثير، مدربة فريق الأنابيب الكيني للكرة الطائرة «سيدات»، أن فريقها جاء إلى مصر من أجل المنافسة بقوة على حصد لقب البطولة الإفريقية للأندية، المقامة بمقر النادي الأهلي.

وأشارت إلى أنه رغم وجود فرق مميزة في البطولة وعلى رأسهم الأهلي؛ إلا أنها تثق بقوة في فريقها.

وأوضحت مدربة الأنابيب الكيني، أن فريقها الذي حقق لقب البطولة في العام قبل الماضي في تونس؛ جاء إلى القاهرة للمنافسة مرة أخرى على اللقب، وأنها تعي جيدا رغبة الأهلي في حصد البطولة التي تنظم داخل مقره بالجزيرة، وتدرك خبرات لاعباته الكبيرة.

وقالت إيثير إن البطولة تنظم بشكل رائع للغاية داخل النادي، وأن كل الأمور تسير بشكل جيد، ولا توجد أي مشاكل تواجه فريقها سواء على مستوى التدريبات أو الإقامة.

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