عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع سفير اسبانيا إجراءات سفر لاعبي المشروعات القومية للموهوبين

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، البارو إيرانثو جوتييريث، سفير اسبانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، لبحث سُبل إنهاء إجراءات سفر لاعبي المشروعات القومية التابعة للوزارة.

حضر اللقاء القنصل أوغستين أونا، تيو ديامانتبولوس، مديرة البرامج في مكتب التعاون الإسباني، عمرو مهنا الرئيس التنفيذي للمشروع القومي للموهوبين لكرة القدم "ستارز أوف يجبيت"، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

استهل وزير الشباب والرياضة اللقاء، بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية على كافة الأصعدة والمستويات، لاسيما قطاعي الشباب والرياضة، مؤكداً الحرص على تطوير وتعزيز أواصر التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للشباب المصري علي المستويين الشبابي والرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة علي اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل علي رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضي.

وأشار إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً كبيرا بالمشروعات التي تهتم بالمواهب في كرة القدم ومنها "كابيتانو مصر،  ستارز أوف ايجبت، show case"، والعمل علي رعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواه للمنتخبات المصرية.

وأوضح وزير الرياضة أن الخبراء الأجانب القائمين علي المشروعات هم من اختاروا السوق الإسباني كونه من الأسواق المتميزه في كرة القدم، ولديها أكبر المدارس والأكاديميات المتقدمة في كرة القدم، والتقارب الكبير بين الثقافتين، متمنياً الاستفادة من التجربه الإسبانية من خلال ترشيح عدد من أكبر المدربين الاسبان لعقد مجموعة من الدورات التدريبية للمديرين الفنيين بالدوريات المصرية ومدربي المنتخبات القومية.

ونوه "صبحي" بأن الوزارة بجانب دورها في الكشف عن اللاعبين الموهوبين تسعي إلى تسويقهم لتوسيع شبكه التسويق الدولية، واتاحة العديد من الفرص للاعبين أعضاء المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين.

واثني وزير الشباب والرياضة في ختام حديثه علي التعاون القائم بين الوزارة والوكالة الإسبانية للتنمية في مبادرة "كن رائد اعمال مبدع "، متمنياً المزيد من التعاون في المشروعات التي تهتم بريادة الأعمال لخدمة الشباب المصري في هذا المجال الهام.

من جانبه، قدم البارو إيرانثو جوتييريث، سفير اسبانيا بالقاهرة، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متمنياً العمل علي تعزيز التعاون بين الجانبين، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين كلا البلدين، معرباً عن سعيه للعمل قدماً نحو تعزيز وتطوير تلك العلاقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تعليق صادم من ناقد رياضي: محمد صلاح أقوى من الأهلي

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

قرار حاسم من بيبو ضد نجم الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بخطاب رسمي.. المقاولون يطالب بإعادة مباراة سموحة ويستشهد بالقانون وركلة جزاء معلول

الاتحاد الإفريقي يتابع استعدادات إقامة بطولة الجمباز الفني في المغرب

بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

حجز المركز الثاني.. النصر يضمن مشاركته في السوبر السعودي

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

العنصرية تتسبب في إيقاف مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «سيدات الزمالك» يفزن على مشعل بجاية الجزائري 3-1

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|سيدات الأهلي يفزن على السجون الكيني ويتأهلن لدور الـ16

ترشيحاتنا

اجتماع عاجل لوزراء دفاع «الناتو» لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا| تفاصيل

خبير لوائح يثير الجدل بتعليق جديد على قضية محمد الشيبى وحسين الشحات

وجهوا رسالة للسنوار.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإنجاز الصفقة مع حماس

بلاها فراخ| المقاطعة بين ثقافة الشعوب ورقابة الحكومة.. هل سينجح الشعب؟

«إكسترا نيوز»: أوراق الضغط المصرية مستمرة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية السعودي: إسرائيل الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرقص| لن تتوقع تأثيره على الجسم

شعر كيرلي.. ليلى علوي تثير الجدل بلوك غير معتاد

رانيا يوسف وكندة علوش في ماستر كلاس محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ