بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| لاعبة ولاية بجاية الجزائري: نحلم بميدالية قارية

قالت كاتية بونصر، لاعبة فريق ولاية بجاية الجزائري، إن المشاركة في النسخة الحالية من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» تمثل تحديا هاما لجميع اللاعبات من أجل الظهور بأداء قوي يتناسب مع قيمة الحدث وقوة الفرق المشاركة.

وأوضحت أن المنافسة اشتدت في السنوات الأخيرة على صعيد البطولات الإفريقية، وأداء الفرق يتطور باستمرار، وبالتالي من الصعب التكهن بنتيجة أي مباراة؛ نظرا لتقارب المستويات بين اللاعبات في الفرق المختلفة.

وأكدت أن التواجد في المربع الذهبي بالبطولة يمثل حلما للفريق الجزائري من أجل المنافسة على ميدالية قارية، على الرغم من المنافسة القوية مع أندية كينيا.

ووجهت لاعبة ولاية بجاية الجزائري الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للبطولة وتوفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة.