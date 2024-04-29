الجناح الفرعوني بأبو ظبي.. حدوتة مصرية تجذب زوار المعرض

بطابع فرعوني جذاب استقطب الجناح المصري في معرض أبوظبي الدولي للكتاب أنظار الزوار منذ اليوم الأول لانطلاق فعاليات المعرض.

وقد أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، على متانة العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية وامتدادها عبر العصور.

وأشارت الوزيرة في تصريحات خاصة إلى أن اللجنة المختصة بالمعارض بهيئة الكتاب المصرية وضعت برنامجاً مميزاً يليق بمشاركة مصر كضيف شرف في المعرض، مشيدة بحرص الجانب الإماراتي على دعوة عدد من المثقفين والكتاب المصريين، في إشارة إلى عمق العلاقات الثنائية.

وأبدت الكيلاني إعجابها بالتصميم الخاص لـ "حارة نجيب محفوظ" وما تضمنته من معطيات طبيعية مثل مقهى نجيب محفوظ، معتبرة أن اختيار شخصية مرموقة كالأديب الراحل نجيب محفوظ تأكيد على أهمية الثقافة المصرية في الوطن العربي.

وختمت بالشكر لوزارة الثقافة الإماراتية على اختيار مصر ضيف شرف للمعرض للمرة الأولى، مثمنة الإصرار الإماراتي على هذا الاختيار الذي يعكس تقدير دولة الإمارات للثقافة المصرية.