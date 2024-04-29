تعليم الإسكندرية: تقديم الدعم لمديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية "1000 معلم"

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتور عربي أبوزيد، ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للمديرين الجدد خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية "1000 معلم" لتأهيلهم ليكونوا مديري مدارس، وتعزيز قدرات متابعة انتظام العملية التعليمية.



وذكرت المديرية، في بيان اليوم /الإثنين/، أن ذلك جاء خلال تفقد أبوزيد سير العملية التعليمية بإدارة شرق التعليمية بحضور مدير عام الإدارة جلال عيد ومدير عام الشئون التنفيذية أميرة جبر ووكيل الإدارة لمتابعة ناجية فؤاد.



واستهل أبوزيد جولته التفقدية من مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين بإدارة شرق التي تقودها هبة الزيادي إحدى خريجات المبادرة الرئاسية، مشيدًا بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ومستوى النظافة وتفعيل الأنشطة وحصة المشاهدة ومسرحة المناهج عن المشروعات القومية التنموية، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لكافة القيادات.



وفي سياق متصل، تفقد مدير المديرية معرض انتصارات أكتوبر وعيد تحرير سيناء بقاعة المدرسة الذي تم إعداده بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية للاحتفال بعيد تحرير سيناء وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب. وشمل المعرض العديد من الصور الوثائقية لمراحل العبور وانتصار أكتوبر، ومطوية (معارك لها تاريخ) التي تضم عددا من السير الذاتية لنخبة من أبطال مصر.

وأشاد مدير المديرية بتفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب .

