محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة الحملات على الأسواق لمتابعة ثبات الأسعار وصلاحية السلع

شدد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، على مواصلة الحملات على الأسواق المحلات التجارية والكافيهات، لمتابعة ثبات الأسعار وصلاحية المواد الغذائية وإزالة التعديات والإشغالات وفرض سيادة القانون.

وأسفرت الحملة التي قامت بها إدارات حي شرق بالإسكندرية عن تحصيل 47 ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة والتحفظ على 165 حالة إشغال متنوع وتحرير عدد 2 محضر عدم تطبيق اشتراطات صحية وإعدام 7 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما قامت إدارات القوى العاملة بالحي بتحرير 1 إنذار، والسلامة والصحة المهنية بتحرير 6 محاضر، وإدارة تموين بتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وصحة البيئة بتحرير 4 محاضر نظافة عامة و4 انذارات.

وقام الحي بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة ابيس، وفك شدة خشبية لبناء آخر مخالف بمنطقة سكينة، والتحفظ على كمية كبيرة من مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.