علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

البيئة هي المستقبل، ذلك هو الشعار الواجب أن نتبناه جميعا في مواجهة المخاطر المتزايدة والتهديدات المتصاعدة بشأن تزايد معدلات التلوث التي تركت تأثيراتها على كافة نواحي الحياة، فنعانى جميعا من مخاطرها على مأكلنا وصحتنا ومستقبل أبنائنا، وهو ما دفع مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك العديد من الدول إلى اتخاذ خطوات جادة ومناشدات قوية تجاه قضية حماية البيئة وصون مواردها.

وقد تجلى هذا الاهتمام إما بعقد المؤتمرات الدولية على غرار قمة المناخ والتي وصل عددها إلى (28 مؤتمرا) كان آخرها في دولة الامارات (كوب 28 في نوفمبر 2023، واستضافت مصر قبلها كوب 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر عام 2022، وإما بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية لبناء وعي مجتمعي للحفاظ على البيئة وثرواتها، وإما عبر ابرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بقضايا البيئة وحمايتها بصفة عامة وبعض جوانبها على وجه الخصوص، وإما عبر تخصيص أيام تذكر الجميع بهذه المخاطر المترتبة على الانتهاكات المرتكبة بحق موارد البيئة وعناصرها المختلفة، ومن بين هذه الأيام "يوم الأرض"، وهو ذلك اليوم الذى يحتفل به العالم في 22 ابريل من كل عام، حيث يتم اختيار عنوان محدد يتم التركيز عليه في هذا اليوم ويكون موضوعا للعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة يتم تنظيمها على مدار هذا العام، وهو ما تم بالفعل حيث تم اختيار شعار هذا العام "الكوكب مقابل البلاستيك" ، وذلك بهدف زيادة الوعى بأضرار التلوث البلاستيكى على صحة الانسان وعلى الكوكب بسبب تأثيره المدمر على البيئة، فمن مدافن النفايات إلى امتلأ البحار والمحيطات بباقى الأدوات البلاستيكية التي تتسلل إلى غذائنا، وما يسببه ذلك من مخاطر على صحتنا جميعا. ولذا، لم يكن مصادفة ان يسعى الجميع إلى العمل على خفض انتاج البلاستيك بنسبة 60% بحلول عام 2040.

وفى هذا الصدد يجدر الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها وزارة البيئة في مصر في منتصف العام الماضى واتخذت عنوانا " الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد 50 كيس للفرد بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لجذب مصانع بدائل الاكياس البلاستيكية، مع تنظيم عديد المبادرات والفعاليات للتوعية وتقليل الاستخدامات.

خلاصة ما اود ذكره أن يوم الأرض العالمي هو يوم للإنسانية وحماية مستقبلها، ومن ثم فالتذكير به واستلهام روحه في إطار تعاون دولي جماعي، مسئولية عالمية يتشارك فيها الجميع حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص بل والمواطن أيضا، فالكل مسئول عن حماية كوكبنا "الأرض" في يوم الأرض.