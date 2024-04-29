السجن 6 أشهر لمتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ‏في مصر القديمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمُعاقبة مُتهم باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور عمرو تاج الدين وكيل النيابة.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يناير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما إن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه، مستخدمين ذلك السلاح، ما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

ووقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏ حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار إليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام إصابة عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزيد عن 21 يوماً. ‏