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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر: المجالس المحلية تساعد على التنمية المستدامة في المحافظات

مجدي مرشد، نائب رئيس
مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر

قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن انتخابات المحليات على المحك، وهي قادمة دون شك، خاصة بعد غيابها لأكثر من 12 عاما.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس لعام 2024، لحزب المؤتمر، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة"، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

واضاف أن جيلا من الشباب لم ير انتخابات مجالس محلية طوال أكثر من عقد، لذلك حرص حزب المؤتمر على عقد تلك الندوة كي يستفيد منها الجميع وعلى الأخص الشباب والمرأة.

وأشار إلى أن وجود مجالس محلية يساعد على التنمية المستدامة في المحافظات.

وتحدث عن التحول النوعي في أداء الأحزاب التي باتت تجلس على طاولة واحدة وتنطلق من أرضية واحدة وهي حب الوطن، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة تدعم الحياة الحزبية.

وقال د. مجدي مرشد، مقرر الصالون السياسي للمؤتمر، نائب رئيس الحزب، إن الصالون السياسي يأتي في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظرائه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، التي من بينها ملف الإدارة المحلية.

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