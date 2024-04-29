ببطارية 5000 مللي أمبير.. فيفو تطلق Vivo Y18e صديق الميزانية

أطلقت شركة "Vivo" فيفو رسميًا هاتفها Vivo Y18e الصديق للميزانية في الهند، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الفترة القادمة في الأسواق العالمية الأخرى.

وبحسب موقع "gizmochina" فإن هاتف فيفو Vivo Y18e جاء بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة بدقة 1612 × 720 مع جودة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة.

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y18e كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.2 وعدسة ثانوية بدقة 0.08 ميجابكسل بفتحة f/3.0، مصحوبة بفلاش خلفي، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y18e بمعالج من نوع Helio G85 مع نظام التشغيل FunTouch OS 14، استنادًا إلى Android 14.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y18e بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X و64 جيجابايت من مساحة تخزين eMMC 5.1، كما يدعم الجهاز ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ويوفر فتحة بطاقة microSD للتخزين الإضافي.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y18e على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن بقوة 15 وات عبر USB 2.0.

ويدعم هاتف فيفو Vivo Y18e شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وBluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وراديو FM، ومنفذ USB-C، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، كما أنه مزود بهيكل مقاوم للغبار والماء بدرجة IP54.