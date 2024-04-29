عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية 5000 مللي أمبير.. فيفو تطلق Vivo Y18e صديق الميزانية

هاتف فيفو Vivo Y18e
هاتف فيفو Vivo Y18e

أطلقت شركة "Vivo" فيفو رسميًا هاتفها Vivo Y18e الصديق للميزانية في الهند، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الفترة القادمة في الأسواق العالمية الأخرى. 

وبحسب موقع "gizmochina" فإن هاتف فيفو Vivo Y18e جاء بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة بدقة  1612 × 720 مع جودة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة. 

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y18e كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.2 وعدسة ثانوية بدقة 0.08 ميجابكسل بفتحة f/3.0، مصحوبة بفلاش خلفي، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. 

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y18e بمعالج من نوع Helio G85 مع نظام التشغيل FunTouch OS 14، استنادًا إلى Android 14.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y18e بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X و64 جيجابايت من مساحة تخزين eMMC 5.1، كما يدعم الجهاز ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ويوفر فتحة بطاقة microSD للتخزين الإضافي.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y18e على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن بقوة 15 وات عبر USB 2.0. 

ويدعم هاتف فيفو Vivo Y18e شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وBluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وراديو FM، ومنفذ USB-C، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، كما أنه مزود بهيكل مقاوم للغبار والماء بدرجة IP54.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

هل النوم على البطن حرام؟.. انتبه لـ13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

سيطرة مصرية.. وزير الرياضة يهنئ علي فرج ونوران جوهر بطلا «الجونة الدولية للإسكواش»

جدل داخل إسرائيل بسبب خسائر الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

شاهد | اشتباكات في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية وأسر الرهائن

خاص | توجيهات رئاسية.. التعليم العالي تكشف الاستفادة من تجارب كوريا وألمانيا في الجامعات التكنولوجية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ