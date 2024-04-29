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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: نتنياهو يريد إبقاء السيطرة الاحتلالية على غزة

غزة
غزة

قال جهاد حرب المحلل السياسي، إنّ المبادرة المصرية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هامة للغاية، لافتًا أن الصراع داخل مجلس الحرب الإسرائيلي « كابينيت»، سيؤثر على مبادرة التهدئة لأن نتنياهو حتى الأن لم يُقدم موقفًا واضحًا بالموافقة أو الرفض للمبادرة القائمة.

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مبادرة التهدئة وإنقاذ الشعب الفلسطيني


وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية هاجر جلال، لبرنامج «منتصف النهار» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل عادة ما تنازلات في الوقت الذي تضع العراقيل في التفاصيل الدقيقة، فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق يتعلق بالهدنة، مشيدًا بالجهود المصرية العظيمة للوصول إلى اتفاق لحل القضية.

 

رد الحكومة الإسرائيلية على مبادرة التهدئة


وتابع المحلل السياسي، أنّ حركة حماس وفقًا لتصريحاتها صباح اليوم، أكدت أن المبادرة المصرية للوصول إلى هدنة فلسطينية، جيدة، مواصلًا أنّ الفلسطينينون يترقبون طريقة رد الحكومة الإسرائيلية على هذه المبادرة كذلك رد حركة حماس ايضا، مؤكدا أن نتنياهو لا يذهب إلى عملية سلام بل يريد إبقاء السيطرة الاحتلالية على قطاع غزة والضفة الغربية.
 

غزة

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