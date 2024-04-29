الأهلي يكرم «رجال الطائرة» بعد الموسم التاريخي

كرَّم مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والطبي والإداري؛ بمناسبة تحقيق موسم تاريخي بالعلامة الكاملة، بعد الفوز برباعية “كأس السوبر المصري- لقب الدوري - بطولة إفريقيا- التأهل لبطولة العالم للأندية وكأس مصر”.
جاء الإنجاز الذي حققه «رجال الطائرة» في موسم تاريخي، شهد الفوز في جميع المباريات بكل البطولات.
وحرص مجلس الإدارة على تكريم الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، حيث قام المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بإهدائهم عملة تذكارية تحمل شعار النادي والتقاط صورة تذكارية.