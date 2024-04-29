بعد الموسم التاريخي.. الخطيب يوجه رسالة إلى فريق الكرة الطائرة «رجال»

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى لاعبي فريق الكرة الطائرة «رجال»؛ بسبب حالة الانضباط والالتزام على مدار الموسم بالكامل، والوفاء بالعهد الذي قطعه اللاعبون على أنفسهم قبل بداية الموسم.

وأشاد بحرص عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق، على مشاركة عبد الحليم عبو، وحسام يوسف، في أثناء رفع كأس البطولة، وهو ما يكرس لأخلاق ومبادئ النادي.

ووجه الخطيب، الشكر إلى الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني، على إدارته الهادئة والرزينة للمباريات الصعبة، وعدالته في اختيارات اللاعبين على مدار الموسم بالكامل.

وأكد رئيس النادي، أن الموسم الاستثنائي الذي قدمه «رجال الطائرة»، كان يستحق تكريمًا من نوع خاص، بإهداء عناصر الفريق هدية عبارة عن عملة التذكارية تحمل شعار الأهلي.

وشدد الخطيب على أن كل من يلعب للنادي الأهلي يجب أن يشعر بالفخر والاعتزاز الشديد، وأن ما تحقق من إنجازات أصبح جزءًا من الماضي، ولا بد من الاستمرار في كتابة التاريخ.

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