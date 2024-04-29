عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: كلمة «مدبولي» بالرياض وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته لوقف إطلاق النار بغزة

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، نيابة عن الرئيس السيسي.

وثمنت «رزق الله»، في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد فيه أن مصر تدعم أشقاءها، لافتة إلى أن أكثر من 85% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة خلال الفترة الماضية تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

ولفتت الى أن رئيس الوزراء أشار خلال حديثة الى أن معبر رفح غير تجاري ولا يسمح بمرور الشاحنات لأنه مخصص للأفراد وهو مفتوح 24 ساعة يوميا من الجهة المصرية، إضافة إلى استقبال آلاف المصابين من غزة من ذوي الحالات الحرجة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن كلمة رئيس الوزراء وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته للضغط على إسرائيل لوقف أي أعمال عسكرية مخططة في رفح الفلسطينية، ولوقف كامل لإطلاق النار، خاصة أن العدوان على قطاع غزة يدخل شهره الثامن.

وأردفت أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينيين للضغط على مصر لعبور الحدود، وهو ما ترفضه مصر باعتباره تصفية للقضية، مشيرا إلى أن تعداد سكان رفح الفلسطينية وصل 1.1 مليون فلسطيني نازح من شمال ووسط غزة، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح أي نحو 1.3 مليون وأي اعتداء على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

واختتمت أن موقف مصر الرائد في الأزمة الراهنة، والذي يتجلى منذ بداية العدوان على غزة من خلال التنديد بالهجوم الإسرائيلي وتحوله إلى عقاب جماعي، فضلا عن الرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، ثم الإصرار على إنفاذ المساعدات إلى القطاع، وأخيرا جهودها المكثفة في مفاوضات بين الجانبين تحتضنها القاهرة، بمقترح مصري لوقف إطلاق النار بشكل نهائي، ما يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه ويصون مقدراته بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

ترشيحاتنا

«بتشعلق في بابه».. خالد الجندي: أتعامل مع الله بنظام «رمي الجِتَت»

هل النوم على البطن حرام؟.. انتبه لـ13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

سيطرة مصرية.. وزير الرياضة يهنئ علي فرج ونوران جوهر بطلا «الجونة الدولية للإسكواش»

جدل داخل إسرائيل بسبب خسائر الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

شاهد | اشتباكات في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية وأسر الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ