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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين: زيارة رئيس البوسنة والهرسك دعم جديد من دولة أوروبية لجهود مصر

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب المصريين

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في سياق مهم من حيث التوقيت والدلالات والمخرجات.

وقال ”أبو العطا“، في بيان أمس الإثنين، إن توقيت زيارة رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش لمصر في غاية الأهمية، لا سيما أنها تأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود مصر الدائمة المستمرة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي فيما يتعلق بدعم الثوابت الفلسطينية، وتعزيز وكشف جرائم العدوان الإسرائيلي.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن هذه الزيارة تعكس بدورها حقيقة العلاقات المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك، والتي تشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي ضمن إطار فلسفة السياسة الخارجية المصرية في الانفتاح على كل الدوائر، وبالأخص فيما يتعلق بالدائرة الأوروبية لتعزيز التعاون مع هذه الدول ودعم التنمية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن نتائج هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة للبلدين في دعم العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية أيضًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في ملف ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي والعربي والإفريقي تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وأكد أن العالم أجمع يقدر ويشيد بهذه الجهود من الرئيس السيسي، التي كان لها أثرها الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية وغيرها من الملفات والقضايا الأخرى، موضحًا أن ذلك كله يؤكد أن المجتمع الدولي أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدور المصري في الشرق الأوسط وإفريقيا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا غنى عنه، وأن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة بأسرها؛ لأن مصر هي الداعم الحقيقي للاستقرار والأمن بالمنطقة، وهي مفتاح السلام.

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