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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيطرة مصرية.. وزير الرياضة يهنئ علي فرج ونوران جوهر بطلا «الجونة الدولية للإسكواش»

صدى البلد

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا، بلاعبي المنتخب المصري للإسكواش، علي فرج ونوران جوهر؛ وذلك بعد حصولهما على لقب بطولة الجونة الدولية.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى والأداء الاحترافي لجميع اللاعبين المصريين المشاركين بالبطولة، معبرا عن سعادته في تواجد هذا الكم من اللاعبين المصريين، وسيطرتهم على الأدوار النهائية، ومنهم نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، ومصطفى عسل المصنف الثالث عالميا، وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن ومازن هشام ونور الطيب.

وأكد "صبحي" ثقته في قدرة لاعبينا المصريين على اقتناص ميداليات أولمبية في الدورة القادمة في لوس أنجلوس 2028، حيث أننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وتربع لاعبو منتخبنا القومي على عرش البطولة، كالتالي:

- المركز الأول رجال.. اللاعب علي فرج المصنف الأول عالميا؛ بعد تغلبه على منافسه مصطفى عسل المصنف الثالث عالميا، بنتيجة أشواط 11-7/ 8-11/ 11-4/ 11-5.

- المركز الأول سيدات، حصدت اللقب نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا؛ بعد تغلبها على نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بنتيجة أشواط  11-6/ 11-13/ 11-6/ 11-6.

وشارك في البطولة 96 لاعبا من 22 دولة، وشهدت فعالياتها حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

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