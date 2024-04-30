أخبار التكنولوجيا| جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. وفيفو تطلق Vivo Y18e صديق الميزانية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصدرت شركة جوجل تحذيرًا عاجلًا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد من أنه يجب ترك الهاتف على الفور في مواقف معينة.

كشفت تسريبات جديدة عددا من المواصفات التي ستحصل عليها هواتف iPhone 16 القادمة من شركة أبل، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الشركة في منتصف شهر سبتمبر 2024.





كشفت تقارير أن شركة جوجل قامت بتسريح فريق كامل من موظفيها خلال الفترة الماضية، حيث تخطط الشركة لتوظيف عمالة أرخص.

أطلقت شركة "Vivo" فيفو رسميًا هاتفها Vivo Y18e الصديق للميزانية في الهند، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الفترة القادمة في الأسواق العالمية الأخرى.

أعلن الملياردير إيلون ماسك اعتزامه الاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي لتعزيز التكنولوجيا في سيارات شركته "Tesla" تسلا هذا العام.

أطلقت شركة "Infinix" رسميًا هاتفها المميز Infinix GT 20 Pro في أحدث إطلاق عالمي في الرياض، بالمملكة العربية السعودية مع عدد من المواصفات الكبيرة.