أخبار التكنولوجيا| جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. وفيفو تطلق Vivo Y18e صديق الميزانية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد
أصدرت شركة جوجل تحذيرًا عاجلًا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد من أنه يجب ترك الهاتف على الفور في مواقف معينة.
تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن هواتف آيفون iPhone 16
كشفت تسريبات جديدة عددا من المواصفات التي ستحصل عليها هواتف iPhone 16 القادمة من شركة أبل، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الشركة في منتصف شهر سبتمبر 2024.
تقارير: جوجل تسرح فريقا كاملا من موظفيها لهذا السبب
كشفت تقارير أن شركة جوجل قامت بتسريح فريق كامل من موظفيها خلال الفترة الماضية، حيث تخطط الشركة لتوظيف عمالة أرخص.
ببطارية 5000 مللي أمبير.. فيفو تطلق Vivo Y18e صديق الميزانية
أطلقت شركة "Vivo" فيفو رسميًا هاتفها Vivo Y18e الصديق للميزانية في الهند، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الفترة القادمة في الأسواق العالمية الأخرى.
إيلون ماسك يعتزم إنفاق 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي
أعلن الملياردير إيلون ماسك اعتزامه الاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي لتعزيز التكنولوجيا في سيارات شركته "Tesla" تسلا هذا العام.
إنفينيكس تطلق رسميا Infinix GT 20 Pro بمواصفات رائدة في السعودية
أطلقت شركة "Infinix" رسميًا هاتفها المميز Infinix GT 20 Pro في أحدث إطلاق عالمي في الرياض، بالمملكة العربية السعودية مع عدد من المواصفات الكبيرة.