محمود قابيل لصدى البلد: ربنا يرحم المخرج عصام الشماع

حرص كل من الفنان محمود قابيل والمخرج أشرف فايق على حضور تشييع جثمان الراحل المؤلف والمخرج عصام الشماع من مسجد السيدة نفيسة، والذي رحل عن عالمنا صباح أمس.



وقال الفنان محمود قابيل في تصريحات خاصة لصدى البلد: ربنا يرحم المخرج القدير عصام الشماع هو كان مخرج مبدع وفنان جميل وإنسان، صديق عمري رينا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب.



من أعمال عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

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