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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص

صدى البلد

عقد محافظ قنا أشرف الداودي، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.


واستمع محافظ قنا، إلى عرض تفصيلي عن الإجراءات التي تم تنفيذها بمصنع تدوير المخلفات ﺑﻘﻮص والمقام على مساحة 69500 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، بطاقة إنتاجية 30 طن / ساعة وبتكلفة مالية 6 ملايين و 852 ألف يورو، حيث تم الانتهاء من أعمال تجهيز الموقع وأعمال الحفر والرفع المساحى بنسبة 100%، وبإجمالي نسبة تنفيذ 19.96%، فيما بلغ إجمالي نسبة التنفيذ بمشروع المدفن الصحي 16,46% والذي يقع على بعد 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا – الأقصر بتكلفة 73 مليونا و841 ألف جنيه بالإضافة إلى 773 ألف يورو. 


وقال محافظ قنا، إنه تم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة، وفقًا لخطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة.

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