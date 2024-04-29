محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس

شهد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، اليوم الإثنين، الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بمحور صبرى القاضي بمدينة كفرالشيخ، مقدماً التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، وإيهاب عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ.



ونقل محافظ كفر الشيخ تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد والمناسبات فرصة جديدة لنشر السلام والمحبة في العالم، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعاً، خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لتحقيق النماء والتقدم في جميع المجالات.



وقال المحافظ إن مصر بلد الأنبياء والرسالات وهي قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ، لافتا إلى وحدة الشعب المصري كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، ومتمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالى الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.



بدوره، قدم أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس نيافة الأنبا ماركوس، التهنئة للشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً أن يحفظ الله مصر وتظل واحة الأمن والأمان، وأشاد بجهود أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصمود المصريين في ظل الأزمات العالمية.

