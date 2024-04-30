مقـ.تل 3 ضباط أمريكيين في إطلاق نار بمدينة شارلوت في الولايات المتحدة

لقي ثلاثة ضباط حتفهم في أعقاب حادث إطلاق نار في شارلوت بولاية نورث كارولينا، بما في ذلك نائب المارشال الأمريكي واثنين من ضباط قوة العمل المحلية – أكد مصدر لإنفاذ القانون مطلع على الأمر لشبكة CNN.



وقالت شرطة شارلوت مكلنبورغ إن السلطات قامت في وقت سابق بتطهير مكان الحادث خارج منزل في شارلوت بولاية نورث كارولينا، حيث تم إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة بعد ظهر الاثنين. وذكرت الشرطة أن الضباط تعرضوا لإطلاق نار خلال تحقيقات فرقة العمل التابعة للمارشال الأمريكي.



'أصبح مكان الإقامة في Galway Drive خاليًا الآن والمنطقة آمنة. قالت شرطة شارلوت مكلنبورغ في منشور X بعد ظهر يوم الاثنين: “لم يعد السكان بحاجة إلى الاحتماء في مكانهم”. وبحسب المنشور، تم العثور على أحد المشتبه بهم ميتًا، كما تم العثور على شخصين آخرين في المنزل واحتجزتهما الشرطة لاستجوابهما.



ولم تؤكد الشرطة علنا ​​​​الوفيات. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في الساعة 5:40 مساءً. إت.



وقالت الإدارة في وقت سابق على موقع X: “أصيب العديد من ضباط إنفاذ القانون بإطلاق النار وهم في وضع نشط”.



وقالت الشرطة إن الحادث وقع في المبنى رقم 5000 في جالواي درايف، وكان فريق التدخل السريع في مكان الحادث. وقالت الشرطة إن 'التهديد معزول' في تلك المنطقة وطلبت من سكان الحي الاحتماء في أماكنهم.