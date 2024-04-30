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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تكشف كواليس حادث إطلاق النار في شارلوت بولاية نورث كارولينا

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

علقت الشرطة الأمريكية في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا على حادث اطلاق النار إنه 'كانت فرقة عمل المارشالات الأمريكية الهاربة، والتي تتألف من عدة وكالات في منطقة شارلوت، تحاول إصدار أمر قضائي' عندما تم إطلاق النار، وفقًا لمنشور X آخر من قسم الشرطة.

وأضافت الشرطة في وقت سابق: 'أصيب العديد من ضباط إنفاذ القانون بإطلاق النار وتم نقلهم إلى المستشفى'.

وقالت عمدة شارلوت، في لايلز، في بيان إنها “تشعر بحزن عميق بسبب إطلاق النار الذي وقع والذي شمل ضباط شرطة شارلوت مكلنبورغ والمشيرين الأمريكيين اليوم”.

واضافت لايلز: “أطلب من جميع سكان شارلوت أن يضعوهم والضباط المصابين الآخرين وعائلاتهم في أفكاركم وصلواتكم خلال هذا الوقت العصيب للغاية”كانت فرقة عمل المارشالات الأمريكية الهاربة، والتي تتألف من عدة وكالات في منطقة شارلوت، تحاول إصدار أمر قضائي' عندما تم إطلاق النار، وفقًا لمنشور X آخر من قسم الشرطة.

وعلقت الشرطة في وقت سابق: 'أصيب العديد من ضباط إنفاذ القانون بإطلاق النار وتم نقلهم إلى المستشفى'.

 

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