أندية الدوري الإنجليزي تصوت لصالح وضح حد للإنفاق في يونيو

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على المضي قدماً في خطط وضع حد أقصى للإنفاق بوصف ذلك جزءا من قواعد «تكلفة الفريق» التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية موسم 2025 - 2026.

تمت مناقشة هذا الإجراء في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في فندق تشرشل في لندن يوم الاثنين، ومن المقرر الآن التصويت عليه في الاجتماع العام السنوي للدوري في يونيو.

وكما كشفت شبكة «ذا أتليتك» الأسبوع الماضي، فإن الحد الأقصى الفعلي للرواتب سوف «يرسخ» الحد الأقصى المسموح به للإنفاق لأي ناد إلى أضعاف ما يتلقاه الجانب الأقل ربحاً عبر البث المركزي والصفقات التجارية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تم طرح هذا المفهوم لأول مرة في العام الماضي، مع وضع مضاعف 4.5 في الاعتبار، ولكن بعد أن عارض كثير من الأندية الفكرة بشدة، من المتوقع تنفيذ مضاعف خمسة إذا تمت الموافقة على الاقتراح.

وتمت الموافقة على إدخال قاعدة تكلفة الفريق للفترة من 2025 إلى 2026 بالإجماع في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الجمعية العمومية السنوية في يونيو.

ويهدف سقف الإنفاق إلى أن يكون بمثابة دعم لقاعدة تكلفة الفريق، والتي ستشهد ربط إنفاق الأندية بنسبة مئوية من إيراداتها.

ولو كان التثبيت ساري المفعول في الموسم الماضي، لكان الحد الأقصى هو 518 مليون جنيه إسترليني، أي خمسة أضعاف مبلغ 103.6 مليون جنيه إسترليني الذي كسبه ساوثهامبتون، الذي أنهى المركز العشرين، من الإيرادات المركزية، مع إنفاق تشيلسي أكثر من ذلك على الأجور ورسوم النقل المطفأة والمدفوعات للوكلاء، مع مانشستر سيتي ليس ببعيد عن الركب.

ومن غير المستغرب أن تحظى الفكرة بشعبية أكبر بين الأندية التي تقع في أسفل جدول الإيرادات. إنهم يرون أنها وسيلة لمنع أكبر أصحاب الدخل في الدوري من القدرة على الإنفاق بمعدل متزايد باستمرار. ودون ذلك، فإنهم يخشون من أن التوازن التنافسي الهش بالفعل في الدوري قد يتآكل بشكل أكبر.

ويمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها دفعة للدوريات الأخرى التي تتطلع إلى سد الفجوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن المنافسين، مثل الدوري الإسباني يستخدمون بالفعل نظام الحد الأقصى للإنفاق الخاص بهم.

على الرغم من ذلك، فإن هذا النموذج هو الأول الذي يربط إنفاق النادي بإيرادات نادي آخر مع التكرارات الأخرى لقواعد اللعب المالي النظيف بناءً على إيرادات النادي نفسه.

مانشستر يونايتد هو أحد الأندية التي عارضت الاقتراح، مشيراً إلى ما يعتقده أنه سيكون له تأثير سلبي على القدرة التنافسية للدوري.

إن أي تحرك لوضع سقف للمبلغ الذي يمكن لصاحب العمل أن يدفعه لموظفيه سيجذب دائماً اهتمام رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، وهي بمثابة نقابة اللاعبين.

للحصول على أي فرصة للتقديم، يعرف الدوري أنه يجب أيضاً الحصول على موافقة لجنة التفاوض والاستشارات لكرة القدم الاحترافية، وهي الهيئة التي تجمع الاتحاد واتحاد كرة القدم والدوري الإنجليزي لكرة القدم والدوري الممتاز معاً لمناقشة الأمور المتعلقة بالتوظيف.

وقال متحدث باسم رابطة اللاعبين المحترفين: «من الواضح أننا سننتظر لرؤية المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات المحددة، لكننا كنا واضحين دائماً أننا سنعارض أي إجراء من شأنه أن يضع سقفاً صارماً على أجور اللاعبين».

واختتم حديثه: «هناك عملية راسخة لضمان أن مثل هذه المقترحات، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أعضائنا، يجب أن يتم التشاور بشأنها بشكل صحيح».