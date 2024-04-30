مقـ.تل 22 شخصا بينهم رضيع وطفل في غارة جوية إسرائيلية على رفح

قُتل 22 شخصًا، من بينهم رضيع وطفل صغير على الأقل، في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة، ليلة الاثنين، وفقًا لمسؤولي المستشفى.

وتم نقل المتوفين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح عقب الهجوم، حيث تجمع أحباؤهم لتوديعهم الأخير.

يُظهر مقطع فيديو تم تصويره لشبكة CNN في فناء المستشفى عدة أكياس جثث ملقاة على الأرض مع عشرات الأشخاص المنكوبين، بما في ذلك رجال ونساء وأطفال، متجمعين حول أحبائهم الراحلين.

وشوهد الناس وهم يجلسون فوق أكياس الجثث، وبعضهم يداعب أجساد أحبائهم التي لا حياة فيها. ويمكن رؤية رأس طفل واحد على الأقل يخرج من الحقيبة، بينما تصرخ المرأة بجانبه: 'لقد هلكت عائلتي بأكملها'.

وكان عم الطفل، محمود أبو طه، يحمل جثة الطفل البالغ من العمر سنة واحدة بينما كان يتحدث إلى الكاميرا، قائلاً إن والديه حاولا إنجاب الأطفال لمدة 10 سنوات قبل ولادته.

ويصرخ محمود أبو طه وهو يرفع جثة الطفل الرضيع أمام الكاميرا: “هذا هو الذي يستهدفونه. وهذا هو هدفهم. هذا هو الجيل الذي يبحثون عنه. هذه هي رفح الآمنة التي يتحدثون عنها”.

ردًا على طلب CNN للتعليق على غارة رفح يوم الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته المقاتلة 'قصفت أهدافًا إرهابية حيث كان الإرهابيون ينشطون داخل منطقة مدنية في جنوب غزة'.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل إحباط الأنشطة الإرهابية وحماية المدنيين الإسرائيليين، وفقا للقانون الدولي”.

