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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 22.. إزالة 15حالة تعد بإدفو وأسوان وكوم أمبو

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن

فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لعدد 12 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة تم رصدها عبر المتغيرات المكانية بحاجر السباعية بإجمالى مساحة 3 ألاف م2.

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إزالة التعديات

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لمخالفة بناء بحى غرب ، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة ، وأيضاً الإزالة الفورية لحالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة المحمودية على مساحة 600 م2.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية 7 قبلى حيث تم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المتعدين .

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