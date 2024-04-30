إيهاب فهمي: تعلمت كثيرا من الفنان أشرف عبد الغفور وكان إنسانا عظيما

كشف الفنان إيهاب فهمي، مدير المركز القومي للمسرح عن آخر مكالمة جمعته بينه بالفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريمه أمس من المسرح القومي، إذا أشار إلى أن الأخير كان وعده وجمعه اتفاق على هذا التكريم الذي حدث الأربعاء الماضي بعد وفاته.

وتحدث إيهاب فهمي خلال لقاء خاص لصدي البلد قائلًا: أشرف عبد الغفور ممثل ورجل عظيم، وأنا بتشرف أننا نعمل هذا التكريم لي وبنقوله شكرًا أشرف عبد الغفور على كل اللي قدمته

وعن آخر مكالمة جمعتهما، تابع إيهاب فهمي: أخر مكالمة بيننا إن التكريم ده كان هيكون وهو عايش وكلمته وقلت لي إني هكرمه في شهر فبراير وهو عايش، ولكن الظروف كانت خارجة عننا وتوفى بعدها وقالي أول ما أوصل مصر هنرتب إيه اللي هيحصل في التكريم، ولكن أرد الله وفاته وده حال الدنيا وأقوله شكرًا على كل اللي اتعلمته منك.



وحرص على حضور تكريم الراحل أشرف عبد الغفور أمس في المسرح القومي كل من: الفنان لطفي لبيب، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أيمن الشيوي، وريهام عبد الغفور.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضي، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وفور وقوع الحادث، جرى نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، كما حضر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات.

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