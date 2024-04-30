الملك تشارلز يزور مركز علاج السرطان لدى عودته إلى مهامه العامة

سيزور الملك تشارلز مركزا لعلاج السرطان يوم الثلاثاء لدى عودته إلى مهامه العامة بعد أن تم تشخيص إصابة العاهل البريطاني نفسه بالمرض في فبراير.

أعلن قصر باكنغهام يوم الجمعة أن الأطباء سعداء بما فيه الكفاية باستجابة الملك البالغ من العمر 75 عامًا لعلاج نوع غير محدد من السرطان، لدرجة أنه سيكون قادرًا على استئناف بعض الارتباطات العامة.

وستكون أولى هذه الزيارات زيارة يوم الثلاثاء إلى أحد مراكز علاج السرطان للقاء المرضى والأخصائيين الطبيين.

وأعلن القصر أيضًا أن تشارلز وزوجته الملكة كاميلا سيستضيفان زيارة دولة للإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو في أواخر يونيو.

بدأت مشاكل تشارلز الصحية في يناير عندما تم الكشف عن أنه سيتم إدخاله إلى المستشفى لإجراء عملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

وفي الشهر التالي، قال القصر إن الاختبارات كشفت عن وجود 'نوع من السرطان'، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى باستثناء القول إنه لا يتعلق بالبروستاتا.

وقد حصل على قسط من الراحة وخضع للعلاج من المرض منذ ذلك الحين، ويواصل مهامه الرسمية في الدولة على انفراد. لقد كان في صحة جيدة بما يكفي لتحية المهنئين بعد قداس عيد الفصح في نهاية مارس.

وعلى الرغم من أن مذكراته ستتم إدارتها بعناية لتقليل أي مخاطر على صحته، إلا أن القصر قال إنه قد يحضر بعض المناسبات السنوية مثل العرض العسكري 'Trooping the Colour' في يونيو، بالإضافة إلى احتفالات الذكرى الثمانين للحرب العالمية الثانية. إنزال D-Day، أيضًا في يونيو.