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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ خرافي| NBCUniversal تخطط لبث مجموعة من مباريات دوري السلة الأمريكية

صدى البلد

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شبكة NBCUniversal تخطط لدفع ما متوسطه 2.5 مليار دولار سنويًا لبث مجموعة من مباريات الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA).

ووفقا لوكالة رويترز دفعت وارنر براذرز ديسكفري تي إن تي، في المتوسط ​​رسومًا قدرها 1.2 مليار دولار بموجب صفقتها الحالية، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق جديد مع الدوري الأمريكي للمحترفين قبل انتهاء نافذة التفاوض الحصرية الأسبوع الماضي.

بدأت شركة وارنر في بث المباريات في عام 1984، في حين بدأت شبكة ESPN الرياضية التابعة لوالت ديزني ببث الدوري الأمريكي للمحترفين في عام 2002.

وذكرت وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر أن من المتوقع أن تدفع رسومًا سنوية متوسطة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار لتجديد الصفقة، ارتفاعًا من حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا الآن.

ولم تستجب NBCUniversal وشركتها الأم Comcast وWarner Bros Discovery وNBA على الفور لطلبات رويترز للتعليق. ورفضت شبكة ESPN المملوكة لشركة ديزني التعليق أيضا.
 

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