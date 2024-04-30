حماس: وفدنا غادر القاهرة وسيعود مرة أخرى برد على مقترح صفقة التهدئة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن وفدا من حركة "حماس" غادر القاهرة، الاثنين، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.



وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن المقترح الذي تم تقديمه إلى "حماس" يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يوما، والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في أن توافق حركة "حماس" على "اتفاق سخي جدا للهدنة في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل".

وأعلنت حركة "حماس" يوم الجمعة الماضي، أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصري والقطري يوم 13 أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت إنها "ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".