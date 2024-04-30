عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية

حزب الله
حزب الله

أعلن "حزب الله" اللبناني في 5 بيانات له، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
 وأوضح "حزب الله" في بياناته، اليوم الثلاثاء، أن "عناصر حزب الله ‏استهدفوا تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا، واستهدفوا مبانٍ يتموضع بها الجنود في مستوطنة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة، كما نفذوا هجوماً نارياً مركزاً ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها، وقصفوا مبنًى يتموضع به جنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنًى آخر يتموضع به الجنود في ‏مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

ولفت البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على ‌‏القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية".
واستهدف الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، الخيام، وادي برغز، شبعا، راشيا الفخار، الفرديس، كفرحمام، وفي القطاع الأوسط بلدتي حانين، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصفوا بلدات الجبين، طير حرفا، جبل بلاط، ومروحين".
ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

استمرار تكوّن السحب.. الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق

دروس من كارثة كينيا.. ضرورة مراجعة معايير سلامة السدود في المناطق الاستوائية

جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

موضوعات متعلقة

جامعة كولومبيا تعلن تعليق نشاط الناشطين المؤيدين للفلسطينيين

الملك تشارلز يزور مركز علاج السرطان لدى عودته إلى مهامه العامة

الولايات المتحدة: خمس وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات في الضفة الغربية

نافذة ضيقة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والرهائن بغزة.. تفاصيل

تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط مع جهود الوصول لهدنة بين إسرائيل وحماس

زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية الحيوية بدأت في الوصول إلى أوكرانيا بكميات صغيرة

رئيس أوروجواي السابق يعلن إصابته بالسرطان

الحوثيون: استهداف السفينة سيكلاديز ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر وإسرائيلية بالمحيط الهندي

ترشيحاتنا

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

أخبار السيارات| أرخص عربية صينية موديل 2024 بعد التخفيضات .. أصغر سيارة مستعملة بأفضل سعر.. أسعار تويوتا كورولا 2024 دون أوفر برايس

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

مدرب الدراجات يكشف تبعيات واقعة اعتداء اللاعبة شهد على زميلتها جنى

صاحبتي جالها سرطان .. منة فضالي تكشف سر رفضها تجميد بويضاتها

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة.. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة

ختام عروض الإسكندرية للفيلم القصير بحضور كامل العدد ومناقشة ساخنة

خطبة رامي عاشور وملك الشواربي.. صور

تجنبيها لاستقرار حياتك الأسرية.. أسباب تجعلك تشعرين بالغيرة الزائدة على زوجك

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ