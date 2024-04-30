أخبار العالم | حماس تعلن العودة إلى القاهرة برد على صفقة الهدنة.. مقـ.تل 3 ضباط أمريكيين في إطلاق نار بمدينة شارلوت.. اعتقالات بالجملة في جامعات الولايات المتحدة

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حماس: وفدنا غادر القاهرة وسيعود مرة أخرى برد على مقترح صفقة التهدئة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن وفدا من حركة "حماس" غادر القاهرة، الاثنين، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.

بدأت جامعة كولومبيا يوم الاثنين في تعليق نشاط الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين رفضوا تفكيك خيمة في حرمها الجامعي في مدينة نيويورك

القي القبض على عشرات الأشخاص اليوم الاثنين في احتجاج في حرم جامعة تكساس في أوستن، وفقًا لمعسكر الدفاع عن فلسطين التابع للجامعة، الذي زعم أيضًا أن الضباط استخدموا القوة لاعتقال الأشخاص.

القت سلطات الامن القبض على تسعة أشخاص الاثنين في احتجاجات الحرم الجامعي لجامعة فلوريدا في غينزفيل بولاية فلوريدا، وفقًا لما ذكرته سينثيا رولدان هيرنانديز، مديرة الشؤون العامة في UF.

خفضت إسرائيل عدد الرهائن الذين تريد من حركة حماس أن تطلق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الهدنة الجديدة في غزة، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز.

يزور الملك تشارلز مركزا لعلاج السرطان يوم الثلاثاء لدى عودته إلى مهامه العامة بعد أن تم تشخيص إصابة العاهل البريطاني نفسه بالمرض في فبراير. أعلن قصر باكنغهام يوم الجمعة أن الأطباء سعداء بما فيه الكفاية باستجابة الملك البالغ من العمر 75 عامًا لعلاج نوع غير محدد من السرطان، لدرجة أنه سيكون قادرًا على …

يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه للأمن القومي أن هناك نافذة ضيقة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب في غزة مؤقتًا على الأقل وربما ينهيها إلى الأبد، حتى في الوقت الذي يصرفون فيه ضغوط احتجاجات الحرم الجامعي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، الاثنين مع تكثيف الولايات المتحدة لجهودها للوصول إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وهو ما يمكن أن يقلل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن الأسلحة الأمريكية الحيوية بدأت تصل إلى أوكرانيا بكميات صغيرة ولكن يجب أن تكون عمليات التسليم أسرع حيث تحاول قوات الغزو الروسية المتقدمة الاستفادة من ذلك.

أعلن خوسيه موخيكا، رئيس أوروغواي السابق وأحد أشهر زعماء أمريكا اللاتينية، يوم الاثنين عن تشخيص إصابته بالسرطان، والذي يقول الأطباء إنه سيكون من الصعب علاجه.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن أنها استهدفت السفينة سيكلاديز ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر، فضلا عن استهداف السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي أوريون بالمحيط الهندي وقال المتحدث العسكري الحوثي: استهدفنا مدمرتين أميركيتين وسفينة إسرائيلية في البحر الأحمر بمسيرات، كما استهدفنا السفينة سيكلادس في البحر الأحمر

قُتل 22 شخصًا، من بينهم رضيع وطفل صغير على الأقل، في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة، ليلة الاثنين، وفقًا لمسؤولي المستشفى.

حثت الولايات المتحدة، حركة حماس، الإثنين، على قبول صفقة تبادل الأسرى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، مساء اليوم في البيت الأبيض: "خلال الأيام الأخيرة، كان هناك تقدم جديد في المحادثات وتقع المسؤولية الآن على عاتق حماس". وأضافت المتحدثة: "هناك اقتراح مطروح على الطاولة وعليهم القبول

علقت الشرطة الأمريكية في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا على حادث اطلاق النار إنه 'كانت فرقة عمل المارشالات الأمريكية الهاربة، والتي تتألف من عدة وكالات في منطقة شارلوت، تحاول إصدار أمر قضائي' عندما تم إطلاق النار، وفقًا لمنشور X آخر من قسم الشرطة. وأضافت الشرطة في وقت سابق: 'أصيب العديد من ضباط إنفاذ

قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع الثلاثاء، في حرم جامعة كارولاينا الشمالية بمدينة شارلوت في شرق الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد موظفون ووسائل إعلام ..