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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

تكريم نقيب الممثلين علي هامش الصالون الثقافي لرئيس جامعة المنصورة

صدى البلد

ترأس أشرف ذكي، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، نقيب الممثلين، لجنة الحكم والمناقشة علي رسالة دكتوراه بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة بعنوان: "دور قنوات الأفلام الوثائقية على موقع اليوتيوب في دعم الوعي السياحي للجمهور المصري" تحت إشراف أحمد أحمد عثمان، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية آداب المنصورة، وعضوية أ.م.د/ دعاء البنا الأستاذ المساعد بكلية الإعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا،

وناقش نقيب المهن التمثيلية،  الباحث محمد رفاعي شوقي، الذي حصل علي مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بطبع وتداول الرسالة مع الجامعات الأجنبية.

وعقب المناقشة، شارك نقيب الممثلين بالصالون الثقافي للأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب بالجامعة، لإدارة جلسة نقاشية حول: «الفن وأثره في تشكيل الهوية» أكد خلال على دور الفن في الارتقاء بالذوق العام للجمهور وتعميق الشعور بالانتماء لدي المواطن المصري من خلال التعبير عن عناصر الهوية المصرية وترسيخها في عقول المواطنين المصريين.  

وفي ختام الجلسه، أهدى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية درع جامعة المنصورة، معربًا عن تقديره لدور الفن والأعمال السينمائية في إبراز الروح المصرية وهويتها علي مستوي العالم العربي، مثمنا الدور الذي تقوم به نقابة المهن التمثيلية في الإرتقاء بالذوق الفني والمحافظة على الهوية المصرية.

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