عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر ضيائي لصدى البلد: الحمد لله خرجت من المستشفى

صدى البلد

كشف الفنان تامر ضيائي، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية أدت إلى إصابته بجلطة مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، و كان قد طالب  الفنان متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الوعكة في أقرب وقت ويعود لجمهوره من جديد.

 

قال تامر ضيائي في لقاء خاص لصدي البلد "الحمد لله احسن وخرجت من المستشفي

يذكر  أن تامر ضيائي شارك في العديد من الأعمال الفنية، التي تنوعت ما بين الدراما والسينما والمسرح، فكان أول ظهور تلفزيوني له، مع الفنان محمد صبحي، في مسلسل أنا وهؤلاء، وعرض هذا العمل عام 2003، ودارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية.

بينما شارك تامر ضيائي، في  مسلسل عملة نادرة، الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2023، مع الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومجموعة من نجوم الفن.

وجسد تامر ضيائي، في مسلسل عملة نادرة شخصية رجل يدعى عبد الحق، وتناول العمل حول تنافس عائلين في نجع عبد الجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهم الصراع بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.

IMG_20240430_045959
IMG_20240430_045959
IMG_20240430_045944
IMG_20240430_045944
IMG_20240430_045936
IMG_20240430_045936
Screenshot_2024-04-30-04-59-29-89
Screenshot_2024-04-30-04-59-29-89

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

استمرار تكوّن السحب.. الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق

دروس من كارثة كينيا.. ضرورة مراجعة معايير سلامة السدود في المناطق الاستوائية

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

حالة واحدة فقط.. الشيخ محمد أبو بكر يعلن استعداده للاعتذار إلى ميار الببلاوي

ترشيحاتنا

ذكر الله.. اعرف فضل وفوائد أيسر العبادات

جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

أمير هشام يكشف كواليس جلسة محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي

مستقبل الرعاية الصحية.. خطوات قوية نحو التطوير الرقمي

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة

ختام عروض الإسكندرية للفيلم القصير بحضور كامل العدد ومناقشة ساخنة

خطبة رامي عاشور وملك الشواربي.. صور

تجنبيها لاستقرار حياتك الأسرية.. أسباب تجعلك تشعرين بالغيرة الزائدة على زوجك

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ