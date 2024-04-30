تامر ضيائي لصدى البلد: الحمد لله خرجت من المستشفى

كشف الفنان تامر ضيائي، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية أدت إلى إصابته بجلطة مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، و كان قد طالب الفنان متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الوعكة في أقرب وقت ويعود لجمهوره من جديد.

قال تامر ضيائي في لقاء خاص لصدي البلد "الحمد لله احسن وخرجت من المستشفي

يذكر أن تامر ضيائي شارك في العديد من الأعمال الفنية، التي تنوعت ما بين الدراما والسينما والمسرح، فكان أول ظهور تلفزيوني له، مع الفنان محمد صبحي، في مسلسل أنا وهؤلاء، وعرض هذا العمل عام 2003، ودارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية.

بينما شارك تامر ضيائي، في مسلسل عملة نادرة، الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2023، مع الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومجموعة من نجوم الفن.

وجسد تامر ضيائي، في مسلسل عملة نادرة شخصية رجل يدعى عبد الحق، وتناول العمل حول تنافس عائلين في نجع عبد الجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهم الصراع بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.

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