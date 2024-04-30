عزة لبيب لصدى البلد عن الفن: مش حرام بل يقدم رسالة هادفة

عبّرت الفنانة عزة لبيب عن رأيها في فكرة تحريم الفن، مشيرةً إلى أن الفن يسلط الضوء على قضايا مهمة في المجتمع .

وقالت عزة لبيب في تصريحات خاصة لصدي البلد: الفن مش حرام وهو وسيلة فعالة لنقل رسائل مهمة للمجتمع، ويسلط الضوء على قضايا مهمة في المجتمع من خلال القصص والشخصيات التي يتم تقديمها، وبيساعد على تغيير الوعي .

وقدمت عزة لبيب، مسلسلات: (أرابيسك، زيزينيا، "وراق مصرية، برج الأكابر، هبة رجل الغراب)، ؛؛ مسلسل وبقينا اتنين وكان ظهورها في مسلسل «هبة رجل الغراب»، سبيلًا لتسليط الضوء عليها مرة أخرى بشكل كبير، حيث قدمت دور والدة «هبة» في المسلسل.

وشاركت عزة لبيب في بعض المسرحيات، منها: (زيزو موهوب زمانه، زيزو ديجتال، وسافرت عام 2002 إلى كندا مع زوجها الدكتور أحمد الشربيني، رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الفنانة ليلى طاهر، ثم عادت لتعمل في المسرح.