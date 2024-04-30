الجزائر تشارك في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن هذه الدورة -التي ستنعقد تحت شعار "آفاق التعاون المشترك بين الطموحات والتحديات.. فرصة لدول المنطقتين"- سوف تبحث فرص التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح البيان أنه في هذه الدورة، سيتم تقييم التقدم المحرز في تجسيد الأهداف المشتركة، خاصة بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس هذا المنتدى كأرضية موحدة تهدف أساساً إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.

وأضاف البيان أنه على هامش أعمال هذا المنتدى، يُنتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول العربية والآسيوية المشاركة.