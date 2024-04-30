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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الموريتاني يبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي تعزيز العلاقات

صدى البلد

بحث الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني مع رئيس مجموعة البنك الدولي آجاي بانجا سُبُل تعزيز العلاقات بين مجموعة البنك الدولي وموريتانيا وبين المجموعة والاتحاد الإفريقي، والدفع بها نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
جرت المباحثات في العاصمة الكينية نيروبي، على هامش قمة رؤساء الدول الإفريقية، وذلك بحسب الرئاسة الموريتانية.

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