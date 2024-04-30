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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عزة لبيب تكشف لصدى البلد عن مشاركتها في مسلسل بقينا اتنين

صدى البلد

عبرت الفنانة عزة لبيب عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "بقينا اتنين"، الذي تم عرضه عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان 2024.

 

وقالت عزة لبيب في تصريحات خاصة لصدي البلد إنها ظهرت  كضيفة شرف ولكن ضيفة شرف مؤثرة في العمل، تابعت : "ما بحبش أبقى متواجدة وخلاص، وأول ما كلموني وافقت على المشاركة لأن الدور مؤثر جدا في الأحداث".

و تابعت الفنانة عزة لبيب 
رشحتني شركة الإنتاج للمشاركة، من أستاذ كريم أبو ذكري، وأستاذ أمير المنتج الفني، حقيقة هي واحدة من أكثر الشركات التي أحب العمل معها، وأثق في اختياراتها لي من أدوار، بالإضافة إلى احترامهم الشديد لطاقم المسلسل، وهذا ليس اول تعاون يجمعني بهم

الشركة المنتجة لكريم أبو ذكري، والمنتج الفني أمير، أحب العمل معهم، ومن قبل قد شاركت معهم في مسلسل "مكتوب عليا" و"حلوة الدنيا سكر"

 

و استطردت عزة لبيب عن شخصياتها قائلة 
موقفي كا ام أو خالة  ، فالأم تشعر أن نجلها يعيش أوهاما، آملة أن يتزوج، ومن ناحية أخرى ابنة شقيقتها بمثابة ابنتها، تخاف عليها وعلى منزلها من الضياع

 

و أضافت عزة لبيب 
كواليس العمل كانت جميلة جدًا، وخاصة وأن أستاذ طارق رفعت، قد هيأ لنا حالة جميلة وطاقم العمل كان من أفضل من عملت معهم، ولا أتردد في العمل معهم مرة أخرى، وكثيرا ما  نصور في أماكن بعيدة، وبالتالي نتحدث كثيرًا بين المشاهد، فمعظم المشاهد كانت طبيعية.

 

مسلسلات 15 حلقة، الناس سعيدة بها كثيرا، والقصة قد تكون سريعة لايوجد بها أي إطالة أحداث، وأنا كفنانة من ضمن الفنانين نحب ذات 15 حلقة و10 حلقات، تعطي فرصة للكثير من الناس في العمل

 

 

مسلسل وبقينا اتنين تم عرضه في رمضان 2024، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي في موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضي، والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

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