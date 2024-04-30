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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة جذابة آيتن عامر في جلسة تصوير جديدة

صدى البلد

 

 

 

خطفت فنانة آيتن عامر، الأنظار إليها بإطلالة كاجول مميزة، في أحدث ظهور لها عبر موقع "إنستجرام".ونشرت آيتن، الصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وعلقت: "لسه السنين الحلوة جاية".

 

وظهرت آيتن بإطلالة كاجوال جذابة ومميزة، حيث ارتدت جاكيت جينز باللون الأزرق، فوق فستان باللون الأسود.

 

كانت أيتن قد احيت أولى حفلاتها الجماهيرية كمطربة في الزمالك وسط حضور جماهيري ضخم جدًا، وغنت خلاله أغنية يجيلي موجوع لـ تامر عاشور، وأغنية كله على كله للمطرب الشعبي أحمد عدوية.

 

تستعد الفنانة أيتن عامر والفنان إسلام إبراهيم، لعرض فيلم عنب خلال موسم أفلام صيف 2024، وذلك بعد انتهائها من تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية.

 


وعلى جانب أخر، شاركت أيتن عامر في موسم رمضان 2024، بمسلسل تل الراهب مع الفنان محمد رياض، ومسلسل زوجة واحدة لا تكفي مع ماجد المصري، و افتربت على انتهاء تصوير فيلم المنبر بطولة أحمد حاتم.

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IMG_20240430_053555
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IMG_20240430_053538
IMG_20240430_053526
IMG_20240430_053526

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