آسر ياسين يحيي ذكرى وفاة مصطفى درويش

حرص الفنان آسر ياسين على إحياء الذكرى الأولى لوفاة صديقة الفنان مصطفى درويش، التي تحل يوم 1 مايو القادم.

نشر آسر ياسين صورة تجمعه بالراحل مصطفى درويش عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك من خلال خاصية "الاستوري".

وعلق عليها قائلا: "الذكرى السنوية بتاعة درش، برجاء الفاتحة والدعوة الخالصة

و يذكر أن كان الفنان مصطفى درويش، رحل عن عالمنا يوم 1 مايو، العام الماضي، عن عمر ناهز 43 عاما، وذلك بعدما تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال آسر ياسين، هو مسلسل «بدون انذار سابق»، الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتدور أحداثه حول تدهور العلاقة بين الزوجين (مروان) و(ليلى) وتصل إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور منعطفًا صادمًا حينما يكتشفا إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث.

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