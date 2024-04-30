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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس جامعة الأقصر: حريصون على تنظيم المؤتمرات الدولية لتعزيز التطور العلمي

صدى البلد

أكد رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين، أمس الإثنين، حرص الجامعة على تنظيم المؤتمرات الدولية، التي تجمع مختلف الجنسيات، وتستهدف عرض أهم الدراسات البحثية ومناقشتها؛ ما يساهم في تعزيز التعاون بين الباحثين ومختلف المتخصصين، الذي ينعكس بدوره على التطور العلمي.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة الأقصر فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الألسن، تحت عنوان: "الاستشراق وحوار الثقافات.. في عالم متغير"، وكذلك المؤتمر الدولي الأول لشباب الباحثين، تحت عنوان: "اللغة والمجتمع.. آفاق جديدة للدراسات الإنسانية".
ووجه رئيس الجامعة -خلال كلمته- الشكر لكافة الحضور والمشاركين في المؤتمر من الباحثين العرب والأجانب، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية.
من جانبه، قال عميد كلية الألسن ورئيس المؤتمر الدكتور محمد نصر الجبالي -في كلمته- إن المؤتمر يهدف إلى مد جسور التواصل العلمي بين الباحثين المصريين والباحثين حول العالم، مؤكدًا مدى الاهتمام بالدراسات اللغوية والإنسانية، مشيرًا إلى أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية يحفز طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات المتخصصة؛ ما يساهم في تحفيز الطاقات والارتقاء بالعمل البحثي.

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