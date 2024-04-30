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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحافة مصرية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

صدى البلد

سلطت الصحف المصرية الضوء على اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش الزعيمان هاتفيًا الاتفاق المطروح حاليًا للوصول إلى هدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين.

واتفق الزعيمان على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وعدم تهجيرهم خارج قطاع غزة، كما ناقشا الجهود الرامية إلى زيادة تدفق المساعدات.

وجاءت أغلب عناوين الصحف كالآتي:

- الرئيس السيسي يؤكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية بقطاع غزة

 - في ضوء تمكين المرأة..17 سيدة بوزارة الأوقاف على درجة وكيل وزارة


الاهرام

- الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

- الرئيس السيسي يؤكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية بقطاع غزة

- تأكيد مصري أمريكي على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات

- الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يتناولان مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة بقطاع غزة

- سفير مصر في بلجراد يبحث مع رئيسة البرلمان الصربي الجديدة أهم فرص التعاون الثنائي بين البلدين

- 19 مليار جنيه لتطوير 138 منشأة صحية وطبية في محافظة القاهرة

 

الأخبار

- الرئيس السيسي وبايدن يؤكدان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع بالمنطقة

- رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا في مجال الصناعات الثقيلة

- رئيس العاملين بالمحاكم: وزارة العدل تشهد طفرة كبيرة في خدمة المواطنين

- في ضوء تمكين المرأة..17 سيدة بوزارة الأوقاف علي درجة وكيل وزارة

- محافظ القاهرة: القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بمنطقة شق الثعبان

- محلية النواب تطلب تحديد موقف وزارة العدل من قانون الجبانات‎

 

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صحافة مصرية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي


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