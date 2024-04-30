نجوى فؤاد تكشف لصدى البلد تفاصيل حالتها الصحية

كشفت الفنانة نجوى فؤاد تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة مؤخرًا ودخولها المستشفى، قبل أن تخرج منها بعد تحسن حالتها الصحية.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي كان عندي كومة ضغط والموضوع مكانش بسيط وكنت هموت ورايحة في الباي باي، لكن الحمد لله رب العالمين.

وأضافت نجوى فؤاد: مش قادرة أتكلم وواخدة أكسجين ونقل دم، وأشكر ربنا على كل شيء، وشكرًا لكل اللي سألوا عليا.

وتخضع الفنانة نجوى فؤاد للعلاج لحين تماثلها للشفاء، كما أنها لا تستطيع الحركة بسبب آلام في الغضروف منذ فترة، إلى جانب معانتها مؤخرًا من الضغط.





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