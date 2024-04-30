السيول تشكل أنهارًا وسط الجبال والوديان بسانت كاترين

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" السيول تشكل أنهارًا وسط الجبال والوديان".

وجاء في التقرير أن السيول تشكل انهارًا وسط الجبال والوديان، بسانت كاترين، وهناك كميات كبيرة من المياه تتساقط.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 31 16

بنهــــا 29 17

دمنهور 29 16

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 29 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 25 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 24 17

رفح 23 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 13

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 28 21

شرم الشيخ 32 25

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 23 13

السلوم 24 15

سيوة 30 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 31 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 33 25

شلاتين 32 23

حلايب 28 24

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 28 24

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 32 16

أسيوط 30 15

سوهاج 33 18

قنا 36 21

الأقصر 37 22

أسوان 37 22

الوادي الجديد 34 21

أبو سمبل 36 21