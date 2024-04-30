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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شيخ الأزهر يزور العراق الأسبوع المقبل

أرشيفي
أرشيفي

أفادت صحيفة “النهار العربي” بأن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، سيجري زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت في وقت سابق إن وكيلها للشئون الإدارية والفنية أحمد نايف رشيد الدليمي، التقى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، في مكتبه بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناسبة انتهاء مهام عمله، ونقل تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، متمنيا لـ”حكومة وشعب مصر مزيدا من التقدم والازدهار”.

وأشار الدليمي إلى “أهمية الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر إلى العراق”، لافتاً إلى “دور العراق الذي يلعبه في المنطقة، وموقف العراق الحكومي والشعبي الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحرص المراجع الدينية كافة في العراق على دعم الشعب الفلسطيني”.

وأبدى وكيل الخارجية العراقية “شكره لما حظي به من دعم خلال فترة عمله في القاهرة من قبل شيخ الأزهر وتعاون فضيلته في دعم الطلبة العراقيين”.

من جانبه، أكد أحمد الطيب “أهمية الدور الذي يلعبه العراق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ودور المراجع الدينية وحرصها، على دعم الشعب الفلسطيني”، وأبلغ تحياته إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين.

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