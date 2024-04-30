الأجواء مستقرة مؤقتًا.. الأرصاد تعلن عن موجة حارة جديدة قادمة

يشهد الطقس اليوم، الثلاثاء، استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وسط أجواء ربيعية ممتعة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد فيظل الطقس شديد الحرارة نهارا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاط للرياح أحيانا على بعض المناطق مما يعمل على تلطيف الأجواء، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار الرعدية على جنوب سيناء خلال فترات النهار تكون متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تظل الأجواء معتدل ربيعية، بينما اعتبارا من الجمعة القادمة سوف تشهد البلاد بداية ارتفاع طفيف جديد في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويظل نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، هو النشاط الملحوظ المستمر مع حالة الطقس خلال هذه الفترة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22 درجة