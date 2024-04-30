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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل جديد من سامسونج بمواصفات مميزة.. والسعر متوسط

موبايل جديد من سامسونج
موبايل جديد من سامسونج بمواصفات مميزة

كشفت سامسونج عن إطلاق هاتف Galaxy F55 في الهند. تكشف نظرة فاحصة على الجهاز أنه مجرد هاتف Galaxy C55 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر في الصين ولكن باسم مختلف.

لم تكشف الشركة عن تاريخ طرح الهاتف للبيع بخلاف قوله أنه سيكون "في وقت مبكر من الشهر المقبل". ومع ذلك ، فقد أشارت إلى أنه سيكون متاحًا من خلال بائع التجزئة عبر الإنترنت Flipkart وموقع Samsung الإلكتروني الخاص ، مما يوحي بأنه سيكون إطلاقًا عبر الإنترنت فقط مثل أجهزة سلسلة F الأخرى للشركة.

سامسونج ليست غريبة عن إعادة العلامة التجارية أو حتى بيع جهازين باختلافات بسيطة فقط. بغض النظر عما إذا كنت ترغب في تسميته Galaxy F55 أو C55 ، فإن الحقيقة هي أن كلا الجهازين عبارة عن هاتف Galaxy M55 بشكل أساسي ، والفرق الوحيد هو وجود مادة جلد نباتي للظهر.

هذا يعني أنك ستحصل على نفس شاشة Super AMOLED + بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080 بكسل و معدل تحديث 120 هرتز ، ومعالج Snapdragon 7 Gen 1 ، وذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت ، ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت مع إمكانية التوسيع عبر microSDXC ، وكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 45 وات.

سيأتي هاتف F55 بنفس اللونين البرتقالي والأسود مثل هاتف C55. سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول التوفر لاحقًا.

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