الأولى منذ توليه الحكم.. أمير الكويت يزور القاهرة

أكد سفير الكويت في القاهرة غانم الغانم أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر، والتي تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي، تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي في مصر.

وبين الغانم، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، أن العلاقات الكويتية – المصرية تتميز بأنها أخوية وتاريخية ممتدة عبر عقود من الزمن.

وشدد على أن العلاقات المصرية الكويتية تعد «نموذجاً يُحتذى به» في العلاقات العربية – العربية.

وقال الغانم إن زيارة أمير الكويت «من شأنها أن تعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع».

وأشار إلى تطابق مواقف قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية كافة، لا سيما القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يبدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي