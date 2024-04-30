تسمم غذائي وإغلاق منشآت صحية في الدوحة.. ما الحقيقة؟

بيان عاجل للسلطات القطرية..

أكدت كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية في قطر أن جميع المواد الغذائية داخل الدولة تخضع للرقابة الصحية المشددة، من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في أنحاء الدولة، وعلى مدار الساعة.

وقالت الوزارتان في بيان لهما: “وبالإشارة الى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، نجدد التأكيد على أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة”.



وأشار البيان إلى عدم تسجيل أية مخالفات غذائية تتسبب في حدوث تسمم غذائي، مؤكدا انه لم يتم إغلاق منشآت غذائية لهذا السبب، مع مواصلة أخذ عينات من المواد الغذائية المتداولة في إطار الإجراءات اليومية الروتينية للأجهزة الرقابية لفحصها بالمختبر المركزي حسب الإجراءات المتبعة،

للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد أيضا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية، ولضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم تبادلها.