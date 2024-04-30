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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فرصة ذهبية للشباب.. انخفاض كبير في سعر PlayStation 5

فرصة ذهبية للشباب..انخفاض
فرصة ذهبية للشباب..انخفاض كبير في سعر PlayStation 5

أعلنت سوني Sony رسميًا عن عروض الصيف الجديدة في الهند ، حيث تقدم الشركة خصمًا خاصًا على جهاز PlayStation 5 Slim الذي تم الإعلان عنه حديثًا. 

إليك إذن كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الصفقة الرائعة.

 

خصومات صيفية على جهاز PlayStation 5 Slim من سوني

 

في سياق الموضوع، كشفت الشركة لأول مرة عن إصدار PS5 Slim الجديد بسعر 54990 روبية هندية. 

بينما جاء إصدار PS5 Slim الرقمي بسعر أرخص وهو 44990 روبية هندية. أما الآن، يحصل الإصدار الغير رقمي على خصم بقيمة 5000 روبية هندية، مما يخفض السعر الفعلي إلى 49990 روبية هندية فقط. الخصم متاح لكمية محدودة وسيتم عرضه على منصات رئيسية مثل Amazon و Flipkart و Blinkit و Croma و Reliance و Sony Center و Vjay Sales وغيرها.

فرصة ذهبية للشباب..انخفاض كبير في سعر PlayStation 5

سيبدأ هذا العرض في 1 مايو 2024 ويستمر حتى 14 مايو ، أو حتى نفاذ الكميات. بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون، فإن إصدار Slim هو نسخة أرق وأخف من جهاز PS5 القياسي. حتى أنه يتميز بمحرك أقراص قابل للفصل. يوفر التصميم المحدث خفضًا بنسبة 30٪ في الحجم و 24٪ في الوزن.

تحصل سعة التخزين أيضًا على زيادة إلى 1 تيرابايت مع منفذ USB-C إضافي في المقدمة. بصرف النظر عن التصميم، لم تشهد المكونات الداخلية تغييرات كبيرة. بمعنى آخر، الأداء الذي يقدمه جهاز PS5 Slim مشابه لأداء جهاز PS5 القياسي.

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