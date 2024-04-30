افتتاح المعرض السنوي لطلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة تحت شعار "ابدع واصنع"

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع".

ويقام المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع"، في مدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

‏ويتم افتتاح المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع" ، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان قد افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برفقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا التعليمية.

وشارك في المعرض ٣٢ مدرسة بالأقسام (زراعي وفندقي وصناعى)، حيث ضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب، من مأكولات وحلويات والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة والتريكو، والتطريز والمفروشات، والسجاد، واللوحات الفنية، والمنتجات الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضراوات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

و شهد الوزير والمحافظ مشروعات طلاب المدارس الفنية التي تخدم البيئة والمجتمع وحرص الوزير على الاستماع إلى شرح الطلاب لمشروعاتهم والتى تضمنت التحكم فى مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكيا، والتحكم فى الإضاءة بواسطة حلية ضوئية، وقياس مستوى سائل فى خزان مياه، وعصا ذكية لاستخدام المكفوفين، وكرة إطفاء حريق، ووحدة رى تعمل أوتوماتيكيا، ووحدة حريق تعمل أوتوماتيكيا مع حساس دخان، وماكيت حى لمحطة تنقية مياه الشرب، ومجموعة نماذج للبناء والتشطيبات والخرسانة، ونقل وتوزيع القدرة الكهربية، ودائرة الكشف عن تسريب الغاز، ودائرة التحكم فى إنارة الشوارع أوتوماتيكيا، والتحكم فى سرعة محرك، ومشروع تصميم وتنفيذ ثلاجة، ومشروع تصميم وتنفيذ ديب فريزر، ومشروع تصميم وتنفيذ منشار كهربائى، وتصميم جهاز بصمة نيوماتيك، وتصميم نموذج ونش لرفع الأثاث وغيرهم من المشروعات.